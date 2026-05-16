Okul saldırılarının ardından MEB'den yeni tedbir
16.05.2026 14:34
Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla "Veli Randevu Sistemi"nin kapsamı genişletildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Veli Randevu Sistemi'ne ilişkin bir güncelleme yapıldı. Artık, okullar da veli ile görüşmek üzere randevu alabilecek ve bu kayıtlar bakanlıkça takip edilecek.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni bir tedbir daha devreye alındı.
Veli Randevu Sistemi üzerinde güncellemeye gidildi. Eski uygulamada sistemden yalnızca veliler, öğretmenlerle görüşmek üzere randevu alabiliyordu. Yeni uygulamayla artık okullar da sistem üzerinden veli adına randevu oluşturabilecek.
Randevuyla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek.
Bakanlık, velinin görüşmeye gelip gelmediğini ve görüşmenin içeriğini de konu başlığı bağlamında takip edebilecek.
DAHA KOLAY RANDEVU ALINACAK
Velilerin randevu alması da kolaylaştırılıyor.
Buna göre, veliler artık sadece "okulrandevu.meb.gov.tr" adresinden randevu almak zorunda değil.
Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulaması da hizmete alındı. Veliler, e-okul, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ve BİP mesajlaşma uygulaması Okul Veli Asistanı kanalı üzerinden de randevu alabilecek.
BİP altyapısı üzerinden çevrim içi görüşme seçeneğinin de yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor.