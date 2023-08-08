Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2023-2024 okul servis ücret tarifesi netleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Zamların ardından merak edilenlerden biri de okul servis ücretleri oldu. İşte, 2023-2024 eğitim döneminde geçerli olacak okul servis ücretleri...



Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.



OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı.



Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.



Marmaray uzun mesafe ücreti 21,91 liradan 33 liraya yükselirken, metrobüs ücreti 14,69 TL'den 22,25 TL'ye çıkarıldı.