Okul servis ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? (2025 İstanbul zamlı okul servis ücretleri)
Okul servis ücretlerinin 2025 yılında İstanbul'da ne kadar olacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Okul servis ücretlerine, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı sonrasında zam yapıldı. Peki, İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da okul ve personel servis ücretleri, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından artış gösterdi. Servis kullanan öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. yarısı itibarıyla okula zamlı tarifelerle gidecek. Peki, Okul servis ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi?
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı.
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