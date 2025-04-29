Okul servisi balkona girdi: İki öğrenci yaralı

Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada iki öğrenci yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.