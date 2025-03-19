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Okul servisi kara saplandı: Öğrenciler mahsur kaldı

Yozgat'ta bir okul servisinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 8 öğrenci, ekipler tarafından kurtarıldı.

Okul servisi kara saplandı: Öğrenciler mahsur kaldı

'ta merkeze bağlı Cihanpaşa köyüne giden servisi, köy yolunda kontrolden çıkarak kara saplandı.

Servis şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekipleri yönlendirildi.

Serviste bulunan 8 öğrenci, ekiplerce kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Araç ise daha sonra ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

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