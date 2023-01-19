Okul servisinde dayağa soruşturma

Malatya'da bir servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul servisinde dayağa soruşturma

'da, bir servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte bir servis şoförünün araç içerisindeki öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförünün görevine son verildiği öğrenildi.

Okul arkadaşından öldüresiye dayak

Okul arkadaşından öldüresiye dayak

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Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis şoförünün, araçtaki öğrencilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, olayın kabul edilemeyeceğini, servis sürücüsünün işine son verildiğini söyledi.

Çocukların en değerli varlıkları olduğunu aktaran İnce, konuyu yakından takip edeceklerini ifade etti.

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