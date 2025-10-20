Okul servisinde uyuşturucu!

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ekim günü Tuşba ilçesinde takibe alınan minibüs, polis ekipleri tarafından durduruldu.

GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR

Üzerinde "Okul Taşıtı" yazısı bulunan minibüste narkotik köpeği Ayzek ile yapılan aramada, aracın çeşitli gizli bölmelerine zulalanmış 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan bir kişi, tutuklandı.