Okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu 3 yaşdaınki Nevraz Abdullah, E.D.'nin kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah'ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

ANNE GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.