Okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki Zeynep'ten acı haber

Elazığ'da merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde S.U. idaresindeki okul servisi, okula giden 11 yaşındaki Zeynep Akat'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçük kız ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Yaralı öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

