Okul servisleri yeni döneme hazırlanıyor

Ertürk’ün velilere uyarıları da vardı.



Ailelerin çocuklarını teslim edecekleri rehber ablaları ve sürücüleri mutlaka tanıması gerektiğini aktaran Ertürk, “Çocuğunu verip sürücüyü hiç tanımayan veliye denk geliyoruz. Biz servis sürücülerinin bütün belgelerini kontrol ediyoruz. Sabıka kaydı var mı, İBB sürücü kartı mevcut mu diye bakıyoruz. Ailelere bünyemizden güvenilir şoförleri seçerek yönlendiriyoruz. Akşam okul çıkışı da rehber ablamız listeden kontrol ederek bütün öğrencilerin serviste olduğuna bakıyor. Yine emniyet kemeri takılıyor, belirlenen güzergahta çocuklar evlerine bırakılıyor. Eğer öğrenciyi teslim alacak kimse yoksa servis sürücüsünden de yardım alarak anne veya babaya cep telefonlarından ulaşılmalı ve velinin talebine göre davranılmalıdır. Ayrıca servis merkez firması da aranıp bilgi verilmesi uygun olur. Eğer veliye ulaşılamıyorsa öğrenci asla kendi başına bırakılmamalı, tekrar okula geri bırakılmalı, ya da servis merkezine götürülmelidir.” diye konuştu.