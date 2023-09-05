Okul servisleri yeni döneme hazırlanıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala, servis araçları son hazırlıklarını yapıyor. Bakımları ve trafiğe çıkmak için gerekli olan belgeleri tamamlayan servis şoförlerine eğitim verildi.

Okul servisleri yeni döneme hazırlanıyor

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Tatilin sona ermesiyle birlikte öğrencileri taşıyan on binlerce okul servisi de trafiğe sönüyor.

Bu da okul servislerinde dikkat edilmesi gerekenleri akıllara getiriyor.

servisi taşımacılığı sektöründe çalışan Bülent Ertürk, servis araçlarının son hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Okul servisleri yeni döneme hazırlanıyor - 1

Ertürk’ün velilere uyarıları da vardı.

Ailelerin çocuklarını teslim edecekleri rehber ablaları ve sürücüleri mutlaka tanıması gerektiğini aktaran Ertürk, “Çocuğunu verip sürücüyü hiç tanımayan veliye denk geliyoruz. Biz servis sürücülerinin bütün belgelerini kontrol ediyoruz. Sabıka kaydı var mı, İBB sürücü kartı mevcut mu diye bakıyoruz. Ailelere bünyemizden güvenilir şoförleri seçerek yönlendiriyoruz. Akşam okul çıkışı da rehber ablamız listeden kontrol ederek bütün öğrencilerin serviste olduğuna bakıyor. Yine emniyet kemeri takılıyor, belirlenen güzergahta çocuklar evlerine bırakılıyor. Eğer öğrenciyi teslim alacak kimse yoksa servis sürücüsünden de yardım alarak anne veya babaya cep telefonlarından ulaşılmalı ve velinin talebine göre davranılmalıdır. Ayrıca servis merkez firması da aranıp bilgi verilmesi uygun olur. Eğer veliye ulaşılamıyorsa öğrenci asla kendi başına bırakılmamalı, tekrar okula geri bırakılmalı, ya da servis merkezine götürülmelidir.” diye konuştu.

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