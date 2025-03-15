Okul tuvaletinde baygın bulunmuştu: Nuriye’den acı haber
Şanlıurfa’da 12 yaşıdaki Nuriye Şeyhun, okul tuvaletinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Nuriye, kurtarılamadı. Küçük kızın epilepsi nöbeti sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor.
Şanlıurfa’da 12 yaşındaki çocuk, baygın halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün Viranşehir ilçesindeki Şair Nabi Ortaokulu’nda meydana geldi.
İddiaya göre, Nuriye Şeyhun’u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye’nin yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
EPİLEPSİ NÖBETİ Mİ GEÇİRDİ?
Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Nuriye Şeyhun’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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