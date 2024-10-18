Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yumaklı, okul, yurt kantini ve yemekhanelerde denetimlerin başlayacağını açıkladı.

Buna göre denetimler iki hafta sürecek. 81 ilin tamamında 8 binden fazla görevli sahaya inecek. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere en ağır cezalar uygulanacak.

En iyi gıda denetçisinin vatandaşın kendisi olduğunu belirten Yumaklı, karşılaşılan uygunsuzluklarının bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, taklit-tağşiş listesindeki uygunsuzlukların bütün sektörü töhmet altında bırakmasının doğru olmadığını ifade etti.

