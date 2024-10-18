Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yumaklı, okul, yurt kantini ve yemekhanelerde denetimlerin bu hafta itibarıyla başladığını açıkladı.

Buna göre denetimler iki hafta sürecek. 81 ilin tamamında 8 binden fazla görevli sahaya inecek. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere en ağır cezalar uygulanacak.

En iyi gıda denetçisinin vatandaşın kendisi olduğunu belirten Yumaklı, karşılaşılan uygunsuzluklarının bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, taklit-tağşiş listesindeki uygunsuzlukların bütün bir sektörü töhmet altında bırakmasının doğru olmadığını ifade etti.

İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlatan Yumaklı, tüm tarımsal üretim alanlarının kayıt altına alınması çalışmalarına da devam ettiklerini bildirdi.



Yumaklı, Tarım Orman Şurası'nın 2025 yılı nisan ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı açıkladı.



