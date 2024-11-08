Okul yemeği öğrencileri hastanelik etti

Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan lise öğrencilerinde dün akşam yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.



Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ



Polat, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılacak tetkik ve gözlemlerin ardından taburcu edileceklerini bildirdi.



Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, lisede yatılı olarak öğrenim gören 19 öğrencinin sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Açıklamada, "Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.