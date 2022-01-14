Okul yolunda çöp kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki Aysel öldü

Yalova'da geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi Çağdaş Sokak’ta meydana geldi. Ahmet Tanju G., Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada, okuluna doğru yürüyen Aysel Şendirekler’e çarptı.

Küçük kız, ağır yaralanırken, Ahmet Tanju G. de kaza yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Şendirekler'i ambulansla özel hastaneye götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Şendirekler, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Aysel Şendirekler, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



POLİSE TESLİM OLDU

Çöp kamyonu sürücüsü Ahmet Tanju G. ise bir süre sonra polise giderek, teslim oldu. Ahmet Tanju G.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.