Okul yolunda kaza: Servis tarlaya devrildi, 9 yaralı var

Diyarbakır'da öğrenci taşıyan servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Okul yolunda kaza: Servis tarlaya devrildi, 9 yaralı var

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’ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Ziyaret İlkokulu’na öğrenci taşıyan M.İ.’nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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