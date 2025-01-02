Okul yolunda kaza: Servis tarlaya devrildi, 9 yaralı var

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı.



Ziyaret İlkokulu’na öğrenci taşıyan M.İ.’nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.



Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.