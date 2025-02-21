Okul yolunda köpek saldırısı

Adıyaman'da okula giden 9-10 yaşlarındaki bir çocuk, boş bir arazide yürüdüğü sırada üç sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Okul yolunda köpek saldırısı

'da Siteler Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, okula gitmek için yolda yürüyen 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa saldırdı.

Sırtındaki çantasıyla köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan çocuk, yakınında bulunan parktaki oyun aletlerinin üzerine çıktı.

Bölgeden uzaklaşan üç sahipsiz köpekten biri aynı bölgede yürüyen iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı.

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