Okul yurdundaki yemek sırasında ölüm

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahale sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.