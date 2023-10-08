Okul yurdundaki yemek sırasında ölüm

Yavuz Sultan Selim İlkokulu Yurdu'nda 5. sınıfta öğrencisi İsmail Bozlak (10), aniden rahatsızlanan çocuk yere düştü.
Önce arkadaşları sonra da yurt yetkilileri çocuğa müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahale sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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