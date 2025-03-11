Okul zilinden rahatsız oldu, müdürü bıçakladı

Sakarya’da bir okul müdürü, okul zilinden rahatsız olduğunu söyleyen bir kişi tarafından odasında bıçaklandı.



Olay, dün Ferizli ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi’nde meydana geldi.



Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu’nun karşısında yaşayan Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun’un odasına çıktı.