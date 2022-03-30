Okula giden kız çocuğu köpeklerin saldırısından duvardan atlayarak kurtuldu

Türkiye gündemine oturan köpek saldırılarından biri de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. Dün sabah okula gitmek için evinden çıkan bir kız çocuğuna boş arazide bekleyen başıboş sokak köpekleri saldırdı. Genç kız, üzerine koşan köpeklerden yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki duvardan atlayarak kurtulabildi.

Büyük korku yaşayan genç kızın köpeklerin saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan yaklaşık 20 gün önce de ortaokul öğrencisi olan Azra Kuru isimli kız çocuğu ile arkadaşının site içerisinde aynı köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı öğrenildi.



Site sakinlerinden Esma Kuru, köpek saldırısının kendilerini çok etkilediğini belirterek, “Kızım arkadaşıyla birlikte okuldan gelmişti. Daha sonra onu uğurlamaya gitmek için aşağıya indi. Apartmandan çıkar çıkmaz 7-8 tane köpek bunların üzerine koşmaya başladı. Camdan kızlarımı takip ederken ‘Anne’ diye bağırışından o kadar etkilendim ki apartmandan ayakkabısız nasıl indiğimi bilmiyorum" dedi.

"KIZIM MERDİVENDEN İNİP ÇIKAMIYOR"

Kızının yerden kalkamadığını belirten Kuru, "Arkadaşının bacağı mosmordu, kızım da yerden kalkamıyordu. Kızıma korkudan mı kalkamadığını sorduğumda ayağı üzerine basamadığını söyledi. Kızımı sırtıma alarak eve taşıdım. Bacağı aşırı şişmeye başladı hastaneye kaldırdık hemen” dedi.

Kuru, kızının bacağında halen sıkıntı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Bir haftadır babası götürüp getiriyor. Bacağı dümdüz bir şekilde merdiven inip çıkamıyor. Okulda öğretmenlerinin asansörünü kullanıyor. Bacağını bükemiyor, merdiven gördüğü anda kaçıyor. O bacağın çaresine nasıl bakacağız, nasıl düzelecek bilmiyorum.”



"HAYVANLARA ZARAR VERMEDEN TOPLASINLAR"



Köpek saldırısının ardından korkudan dışarıya çıkamadığını söyleyen Kuru, komşusunun kızının da dün köpeklerin saldırısına uğradığını, duvardan atlayarak kurtulduğunu kaydetti.



Yetkililerden yardım beklediğini aktaran Kuru, “Hayvanları bende çok seviyorum, kedi, köpek görsem hemen kucaklarım ama bende şimdi korku oluştu. Köpek görsem kaçacak haldeyim şuanda. Hayvanlara zarar vermeden toplansın bu hayvanlar. Gerekirse maddi, manevi yardım yaparız” diye konuştu.