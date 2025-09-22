Okula giden öğrenci servisinde yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Koyuncu Mahallesi Yaranbelen mevkisinde sabah öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı.



Öğrencilerin panik hali yaşadığı serviste alevleri fark eden sürücü, aracı durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri aracı saran alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

