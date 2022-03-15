Okula gidip karşılıksız aşk beslediği güvenlik görevlisini kaçırdı

Adana'da bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın, silah zoruyla kaçırıldı.



Olay, dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ.(27) mesaideyken yanına E.A.(27) geldi.

E.A., karşılıksız aşk beslediği H.İ.’yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince A.A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. E.A., H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.



Güvenlik görevlisi bir süre sonra serbest bırakıldı

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra kadın serbest bırakıldı.

H.İ. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp ifadesi alındı.



Polis, şüpheli E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.