Okula gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, okula gitmek için evden çıkan Arnavut asıllı lise öğrencisi Nderim Toska'dan haber alınamıyor.

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

’nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), dün sabah okula gitmek için evden çıktı.

Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’ne hiç gitmediğini öğrenen Toska’nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı.” dedi.

Oğullarından haber alamayan aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.

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