Okula gitmeyenin velisine ceza

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilde her öğrencinin okuldan uzak kalmadan ve devamsızlık yapmadan eğitim almasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.



En çok önem verdikleri alanlardan birinin de eğitimde öğrencilerin sürekli devamsız duruma düşmeleri olduğunu aktaran Şıldak, "Amacımız Şanlıurfa'da her bir çocuğumuzun, her bir öğrencimizin okuldan uzak kalmadan, devamsızlık yapmadan okula devamını sağlayarak eğitim almasını sağlamaktır." dedi.



Bu konuda çözüm ürettiklerini de sözlerine ekleyen Şıldak, " İlk aşamada yapılan bildirimlere rağmen öğrenci hala birisi tarafından okula gönderilmiyorsa günlük 257 lira, fakat bundan da sonuç alınamıyorsa 15 günlük periyodun sonunda bunun 11 bin liranın üzerinde bir idari yaptırımla karşılaşması söz konusu olacak." diye konuştu.