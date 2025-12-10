Okulda akran zorbalığı. 9 yaşındaki çocuk arkadaşının kolunu kırdı
10.12.2025 12:45
İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre 8 yaşındaki arkadaşının kolunu iki yerinden kırdı. Çocuğun "Beni öğretmene şikayet ettiği için intikamını aldım." dediği ileri sürüldü.
Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi bu kez İstanbul'dan eklendi. Geçtiğimiz ay Büyükçekmece ilçesi Tepecik'te bulunan bir ilkokulda iddiaya göre 8 yaşındaki Y.K.Ş., bir süredir kendisini rahatsız eden 9 yaşındaki çocuk tarafından dövüldü.
ÇOCUĞUN KOLU İKİ YERİNDEN KIRILMIŞ
Çocuğun kolunun iki ayrı yerden kırıldığı öğrenildi. Öğretmenlerin Y.K.Ş.'nin ailesini arayıp "Oğlunuz arkadaşıyla kavga etti duvara çarptı." dediği iddia edildi. Oğlunu okuldan alıp hastaneye götüren anne Songül Gökdemir, oğlunun kolunun iki ayrı yerinden kırıldığını öğrenip ameliyata alınacağını duyduğunda şoke oldu.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SAVCILIK “KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI VERDİ
Konuyla ilgili anne Gökdemir savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcılıktan ise "Söz konusu suça sürüklenen çocuğun yaşının 12'den küçük olduğu gerekçesi ile kovuşturmaya yer yoktur." kararı çıktı.
Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Songül Gökdemir "Okula gittiğimde oğlum derste oturuyordu. Ambulans çağrılmamıştı." iddiasında da bulundu.
ÇOCUK TEKRAR AMELİYAT OLACAK
Anne Gökdemir karara itiraz ederken saldırıya uğrayan çocuğun ise haftalardır okula gidemediği belirtildi.
Çocuğun 2 hafta sonra ise platinlerinin çıkarılması için yeniden ameliyata gireceği de öğrenildi.
“ÖĞRETMENE ŞİKAYET ETTİĞİ İÇİN KIRDIM” DEMİŞ
Okulun ve karşı tarafın ailesinin şikayetten sonra eve geldiğini ifade eden anne Songül Gökdemir "O gün öğrenci geçmiş olsun diye geldiklerinde sordum. Sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış. Bana böyle söyledi. Kolunu çeviriyor arkaya doğru. Zaten çığlık çığlığa bağırıyor. Oğlumun arkadaşları geliyor. Kamera kayıtları yok çünkü kameranın görmediği yerde olmuş denildi." iddiasında bulundu.
AKRAN ZORBALIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU, YATAĞA MAHKUM ETTİ
Çanakkale'nin Biga ilçesinde İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığı da, 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını karartmıştı.
Kalbi duran ve beyin hasarı alan Murat Duha Yıldız yaşam mücadelesi veriyor.
Geçen 25 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre "Ayağına basma" tartışması yüzünden sınıf arkadaşı Y.C. tarafından öldüresiye dövülen Murat Duha Yıldız, ağır beyin hasarı aldı.
Yıldız'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Fizik Tedavi servisinde tedavisi sürüyor.
EĞİTİM İZLEME RAPORU'NDA ÇARPICI VERİLER
Akran zorbalığı her geçen gün artıyor.
2025 Eğitim İzleme Raporu'na göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 68’i kendi veya çevresindeki bir çocuğun zorbalığa uğradığını belirtiyor.
Verilere göre, her dört çocuktan biri zorbalığa uğrarken 800 bin çocuk eğitim hayatının dışında kalıyor.
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖNLEM
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Buna göre, okul içi yaş farklılıklarını en aza indirmek için okula başlama yaşı yeniden düzenlenecek. 69 ay olan ilkokula başlama yaşının 72 aya çıkarılması gündemde.