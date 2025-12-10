Okulda akran zorbalığı. 9 yaşındaki çocuk arkadaşının kolunu kırdı

Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi bu kez İstanbul'dan eklendi. Geçtiğimiz ay Büyükçekmece ilçesi Tepecik'te bulunan bir ilkokulda iddiaya göre 8 yaşındaki Y.K.Ş., bir süredir kendisini rahatsız eden 9 yaşındaki çocuk tarafından dövüldü.

ÇOCUĞUN KOLU İKİ YERİNDEN KIRILMIŞ

Çocuğun kolunun iki ayrı yerden kırıldığı öğrenildi. Öğretmenlerin Y.K.Ş.'nin ailesini arayıp "Oğlunuz arkadaşıyla kavga etti duvara çarptı." dediği iddia edildi. Oğlunu okuldan alıp hastaneye götüren anne Songül Gökdemir, oğlunun kolunun iki ayrı yerinden kırıldığını öğrenip ameliyata alınacağını duyduğunda şoke oldu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SAVCILIK “KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI VERDİ

Konuyla ilgili anne Gökdemir savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcılıktan ise "Söz konusu suça sürüklenen çocuğun yaşının 12'den küçük olduğu gerekçesi ile kovuşturmaya yer yoktur." kararı çıktı.