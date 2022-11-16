Okulda akran zorbalığı artık disiplin suçu

Liselerde ''siber zorbalık'' ve ''akran zorbalığı'' yapanlar disiplin kuruluna sevk edilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ni güncelledi.



Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz şekilde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak disiplin işlemleri arasına eklendi.



İZİNSİZ GÖRÜNTÜ ÇEKİP PAYLAŞAN DA DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK



Yönetmeliğe göre; okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çeken, kaydeten veya paylaşan öğrenciler de disiplin cezası alacak.

Okul dışında , sosyal medyadan yapılan hakaret ya da tehditler de disiplin suçu kapsamında.

TÜTÜN MAMULÜNÜ TAKLİT EDER ÜRÜN BULUNDURMAK CEZA KAPSAMINDA



Yönetmeliğe göre, tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma da disiplin gerekçesi oldu.

