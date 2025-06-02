Okulda akran zorbalığına uğradı: Bakanlıktan entübe edilen çocuğa ilişkin iddialara yanıt
Sağlık Bakanlığı, Konya'da sınıf arkadaşının boğazını sıktığı iddia edilen Yusuf Taşkın'a müdahalenin geç yapıldığı iddialarını yalanladı.
Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda ambulansın geç geldiği iddialarına yönelik açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ambulansın geç geldiği iddiaları yalanlanırken, şöyle denildi:
"Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 4 dakika sonra hastaneye (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) ulaştırılmıştır. "
NE OLMUŞTU?
Konya'da 4'üncü sınıf öğrencilerinden 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı.
Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Taşkın'ın fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.
Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı.
Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.
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