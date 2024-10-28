Okulda bıçakla dehşet saçan öğrenci hakkında gözlem kararı

Esenevler Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören K.Ş. okula bıçakla gelerek tehditte bulunduğu iddiasına ilişkin polis ekiplerince muhafaza alıntına alınmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa çıkarıldı.



Savcılıkça ifadesi alınan K.Ş., akıl hastalığı olup olmadığının tespitine yönelik gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, K.Ş'nin, akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespitine yönelik üç hafta süre ile gözlem altına alınmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Esenevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 24 Ekim'de tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerince, sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullanan öğrenci K.Ş'nin başka bir öğrenciyle sorun yaşadığı, müdür yardımcısının ailesiyle telefonla görüştüğü K.Ş'nin sözlü hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı belirlenmişti.



Bir süre sonra okula bıçakla dönerek tehditte bulunan K.Ş, polis ekiplerince muhafaza altına alınmıştı.