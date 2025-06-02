Okulda boğazı sıkılan Yusuf'un durumu ciddi: "Hayata tutunmaya çalışıyor"

Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Konya 'da okul arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşan 10 yaşındkai Yusuf T.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı.

"BÖBREK VE ORGANLARININ KÖTÜYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Babası Ramazan T. ve yakınları Yusuf'un okulunun önüne giderek açıklama yaptı.

Oğlunun durumunun kötüye gittiğini söyleyen Yusuf T., "Yusuf'umuzun durumunu en son sabah öğrendik. Kan değerlerinin yüksek olduğunu ve hayati riskinin olduğunu söylüyorlar. Ayrıca böbrek ve organlarının da kötüye gittiğini söylediler." dedi.

Oğlunun geri dönmesi için bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan baba, "Yusuf'um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor." diye konuştu.