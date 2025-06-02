Okulda boğazı sıkılan Yusuf'un durumu ciddi: "Hayata tutunmaya çalışıyor"
Konya'da sınıf arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşan 10 yaşındaki Yusuf T., yaşam mücadelesi veriyor. Yusuf'un babası, "Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor." dedi.
Konya'da okul arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşan 10 yaşındkai Yusuf T.'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde kentteki bir okulda meydana geldi.
Okulun dördüncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı.
Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.
Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi.
Yusuf T., gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı.
Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, olayın ardından İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.
"BÖBREK VE ORGANLARININ KÖTÜYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER"
Babası Ramazan T. ve yakınları Yusuf'un okulunun önüne giderek açıklama yaptı.
Oğlunun durumunun kötüye gittiğini söyleyen Yusuf T., "Yusuf'umuzun durumunu en son sabah öğrendik. Kan değerlerinin yüksek olduğunu ve hayati riskinin olduğunu söylüyorlar. Ayrıca böbrek ve organlarının da kötüye gittiğini söylediler." dedi.
Oğlunun geri dönmesi için bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan baba, "Yusuf'um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor." diye konuştu.
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