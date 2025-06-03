Okulda çiçek hastalığı alarmı: Eğitime ara verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir okulda 4 öğrenciye çiçek hastalığı teşhisi kondu. Öğrencilerin bulunduğu sınıfta eğitime ara verildi.

Okulda çiçek hastalığı alarmı: Eğitime ara verildi

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti. Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı.

YENİ HASTALAR DA GÖRÜLDÜ, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

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