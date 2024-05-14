Okulda dehşet! Öğrenci, sınav kağıdını alan öğretmenini bıçakladı

Elazığ’da sınavda kopya çekerken yakalanan lise öğrencisi, kağıdını alan öğretmenini bıçakladı.

Okulda dehşet! Öğrenci, sınav kağıdını alan öğretmenini bıçakladı

’da Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi.

SINAV KAĞIDINI ALAN ÖĞRETMENİNİ BIÇAKLADI

Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. , yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

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