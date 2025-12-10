Okulda duman paniği! Öğrenciler tahliye edildi, veliler okula koştu

İstanbul Fatih'te bir okulda gaz kaçağı paniği yaşandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Burhanbey Sokak'ta bulunan ilkokulda yaşandı.

İddiaya göre, okulun bodrum katında bulunan kazan dairesinden çıkan yoğun buhar ve sesin doğalgaz kaçağı şüphesi oluşturması nedeniyle okul tahliye edildi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tahliye edilen öğrenciler, velileri tarafından okuldan alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi.

SEBEBİ EMNİYET SİSTEMİNDEKİ ARIZA

Doğalgaz ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu ise herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi.

Çıkan yoğun duman ve sesin, kazanlı sistemlerde bulunan ve basınç yükseldiği zaman devreye giren bir emniyet sisteminden kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.