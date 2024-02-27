Okulda düşüp bilincini kaybetti! Mira ilk ifadesini verdi: İyileşirsin deyip derse devam etti

Uğraş Bingöl-NTV Ankara

Okulda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Mira iyileşiyor.

Hayatı tehlikeyi atlatan Mira, olayın nasıl olduğunu da anlattı. Mira'nın pedaog eşliğinde verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi.

Mira ifadesinde kovalaması oynarken düştüğünü ve kafasını sıraya çarptığını söyledi.

İfadesine göre Mira çarpmanın ardından öğretmenine başının ağrıdığını söyledi.

"BİR ŞEY OLMAZ İYİLEŞİRSİN"

"Öğretmenim bir şey olmaz iyileşirsin' dedi, derse devam etti, sonra başım çok ağrıdı ve çığlık attım. Arkadaşlarımdan buz istedim, öğretmenler odasına ve kantinde bulamadılar" diyen Mira o sırada zilin çaldığını öğretmenin sınıfa geldiğini anlattı.

Mira Şahin'nin ifadesine göre 2 arkadaşı öğretmene Mira'nın kötü olduğunu söylüyor, "Derse katılmasa olur mu" diyorlar. Öğretmen kabul edince Mira sınıfta yatmaya devam ediyor.

"DUYDUM AMA KONUŞAMADIM"

Sonraki derste ise öğretmen Mira'nın kötü durumda olduğunu görünce müdür ve yardımcısına haber veriyor. Mira ifadesinde o anları "Öğretmen galiba bilincini kaybediyor dedi, müdür yardımcısı da öğretmene 'Teyzesini arayalım gelsin, daha sonra ambulansı ararız.’' dedi. Ben bunları duyuyordum ancak konuşamıyordum." sözleriyle anlattı.

Mira teyzesi geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Aile bu süreçte vakit kaybedildiği ve bir ihmal olduğu iddiasında. Karar ise dava sonucunda ortaya çıkacak.

