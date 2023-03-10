Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

Bursa'da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

'da derste rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

Olay, Nilüfer ilçesindeki Hüsnü Züber İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. sınıf öğrencisi Lara (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.

Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Lara hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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