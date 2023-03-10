Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.



Lara hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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