Okulda fenalaşan 7 yaşındaki Lara hayatını kaybetti

Bursa'da derste rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.
Olay, Nilüfer ilçesindeki Hüsnü Züber İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. sınıf öğrencisi Lara (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.
Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Lara hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.