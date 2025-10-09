Okulda fenalaşan minik Baturalp'ten acı haber

Eskişehir'de okulda fenalaşan öğrenciden acı haber geldi.

Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak (7), okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada fenalaştı.



Çakmak'ın yere yığılması üzerine okul yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.



İhbar üzerine kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Çakmak'ı ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Baturalp Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çakmak'ın, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi.



Hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, Beylikova Yunus Emre Camii'nde düzenlenen törenin ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.