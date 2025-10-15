Okulda gaspı engelleyen müdür yardımcısına saldırı

Kentte tepki çeken olay, dün Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde okulun bahçesine giren 2 kişi, bahçede bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi E.K.'nin (15) harçlığını gasbetmeye çalıştı.

Bu sırada olayı görüp, müdahale etmek isteyen müdür yardımcısı A.Ö, 2 şüpheli tarafından darbedildi. A.Ö.'nün aldığı darbelerle burnu kırılırken, şüpheliler kaçtı. İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan A.Ö.'nün darbeye bağlı işitme kaybı yaşadığı ve kaburgalarında ezilme oluştuğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.