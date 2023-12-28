Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastanelik oldu

Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 9 öğrenci sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan öğrenciler, bir öğrencinin sınıf patlamış mısır getirdiğini, ondan yedikten sonra bu olayın yaşandığını söyledi.



Öğrencilerin, patlamış mısırdan mı yoksa yedikleri başka bir gıdadan mı zehirlendikleriyle ilgili inceleme başlatıldı.