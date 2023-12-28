Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastanelik oldu

Samsun’da okulda patlamış mısır yiyen 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Fatih Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6-B sınıfı öğrencileri öğle arasında arkadaşlarının getirdiği patlamış mısırdan yedi.
Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi başladı.
Öğretmenlerinin haber vermesi üzere okula çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 9 öğrenci sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan öğrenciler, bir öğrencinin sınıf patlamış mısır getirdiğini, ondan yedikten sonra bu olayın yaşandığını söyledi.
Öğrencilerin, patlamış mısırdan mı yoksa yedikleri başka bir gıdadan mı zehirlendikleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
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