Okulda görevli memura üç çocuğa cinsel taciz suçlaması

Burdur’da bir ilkokulda görev yapan memurun, kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.



Olay Yeşilova ilçesinde yaşandı. Bir ilkokulda görev yapan M.Ç., üç kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.



M.Ç., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.Ç. açığa alındı.