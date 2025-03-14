Okulda kızının vücudu yanan acılı baba isyan etti

Olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu’nda 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Derya Güner, iddiaya göre, okul görevlisine yardımcı olduktan sonra ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti. Bu sırada Derya’nın kıyafetleri sobanın alev almasıyla tutuştu. Paniğe kapılan çocuk, koşarak binanın dışına çıktı. Çocuğun kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Derya, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan çocuğun vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanıklar oluştuğu belirlenirken, yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari inceleme başlattı.

''ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM''



Emine Derya’nın babası İbrahim Güner, "Kızım alev almış ve kendisini dışarı atmış. Kızıma hemen orada 6. sınıfta okuyan ablası ve amcasının oğlu müdahale etmiş. Sonra okulun görevlisi gelip kızımı söndürmüş. Vücudunun şu anda yüzde 40’ı yanmış. Okulda nöbetçi öğretmen yokmuş. Şikayetçi olacağım" diye konuştu.





''SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN''



Kızının hayati tehlikesi olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan Güner, "Doktorlar 4 haftanın kritik olduğunu söylüyor. 4 haftadan sonra hayati tehlikesini atlatırsa birçok estetik ameliyatı olması gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Kızım halen okula ne zaman gideceğini, kardeşiyle ne zaman oynayacağını soruyor. Yangınla ilgili bir şeyler sorunca kötü oluyor. Bir an önce kızımın iyileşmesini istiyorum. Araştırılsın, suçlular cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.