Okulda müdür ve veliler arasında yasak aşk iddiası

Antalya'da bir ortaokulda aynı mesai arkadaşı kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla görevden alınan müdürün iki öğrenci velisiyle de aşk yaşadığı öne sürüldü.

Yaşanan olaylar sonrasında S.Ö.’nün eşi tarafından boşanma davası açıldı ve dilekçede, S.Ö.’nün ikinci bir veliyle de ilişki yaşadığı iddiası yer aldı.



İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu. Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu.



Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı da yer aldı.

