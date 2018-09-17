İstanbul Pendik'te bir okulda eski nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Umut D. hakkında, "cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Geçen hafta Umut D. isimli asker, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin almıştı.
Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.