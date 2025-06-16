Okulda öğrenci döven öğretmene para cezası

Öğrenciyi döven öğretmen E.B. hakkında "Basit yaralama" iddiasıyla açılan dava Bursa 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, öğretmeni, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonunda 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda 30 Nisan 2024'te düzenlenen voleybol turnuvasında galip gelen kuzeni (12) ile Z. Ö.'nün (12) şampiyonluğunu kutlamak isteyen 6'ncı sınıf öğrencisi E.E.Ö., elinde bulunan pet şişedeki suyu havaya savurdu.

Suyun üstüne geldiğini iddia eden beden eğitimi öğretmeni E.B., öğrencisini okul bahçesinde arkadaşlarının gözü önünde tekme tokat dövdü.

E.E.Ö. isimli erkek öğrenci, aldığı darbelerin etkisiyle yere düştü.

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı ardından da tokat atıp, iteleyerek yere düşürdüğü görüldü.

Darbelerin etkisiyle öğrencinin aksayarak arkadaşlarının yanına gittiği anlar da görüntülere yansıdı.

Ailenin şikayeti sonrası E.B. hakkında "Basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı.

Darp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, darp raporu ile çocuğun olay sırasında üstünde bulunan ve öğretmenin tekme atmasıyla ayak izinin çıktığı okul tişörtünün fotoğrafı da dava dosyasına girdi.

E.B., Bursa 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmadaki savunmasında, "Üzerime su gelince istemeyerek, bir anlık tepkiyle bacağına bir kez tekme vurdum. İtmiş de olabilirim. Son derece üzgünüm.” demişti.

