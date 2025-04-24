Okulda öğretmene dayak: Serbest bırakıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Yol İş Sendikası Ortaokulu'nda iddiaya göre, nöbetçi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden teneffüs bitiminde zil çaldığı için sınıfa girmesini istedi.

Bu uyarıya aldırış etmeyen öğrenci, iddiaya göre Selami K. ile tartıştı.

Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı, öğretmenin ise öğrenciyi ittiği ileri sürülen tartışmanın ardından okul çıkışı eve giden öğrenci, yaşananları ailesine anlattı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİYLE OKULA GELDİ

Okul Müdürü Erdoğan Topal, öğrencinin annesi ve dayısıyla görüşüp uzlaşma sağladı.

Ardından uzlaşmayı kabul etmediği öğrenilen baba O.T., şikayet dilekçesiyle birlikte okula geldi.

