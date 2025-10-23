Okulda öğretmene saldırı: Veli tutuklandı
Antalya'da bir öğretmen velinin fiziksel saldırısına uğradı. Gözaltına alınan veli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da bir öğretmen okulda saldırıya uğradı.
Olay, geçen günlerde Alanya ilçesindeki bir okulda yaşandı.
İddiaya göre, öğlen saatlerinde okulda görev yapan öğretmen Z.Ö. ile öğrenci velisi M.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.Ç., öğretmene fiziksel saldırıda bulundu.
Saldırı sonrası öğretmen Z.Ö. darp raporu alarak, şikayetçi oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.
- Etiketler :
- Saldırı
- Antalya Alanya
- Şiddet