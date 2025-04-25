Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı

Samsun'da okulda öğretmene bıçak çekip döven iki çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı

'un İlkadım ilçesinde daha önce öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesine gitti.

Üzerlerinde bıçak bulunan iki çocuk önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı iki kişinin saklandığını söyledi.

OKUL DIŞINA ÇIKMALARI İÇİN UYARDI

Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.

Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı - 1 Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaydan sonra kaçan iki çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemleri tamamlanan M.F.C. ve A.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklanan M.F.C. ve A.E.K., Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.

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