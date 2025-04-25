Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı
Samsun'da okulda öğretmene bıçak çekip döven iki çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesine gitti.
Üzerlerinde bıçak bulunan iki çocuk önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı iki kişinin saklandığını söyledi.
OKUL DIŞINA ÇIKMALARI İÇİN UYARDI
Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.
Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.
ÖĞRETMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olaydan sonra kaçan iki çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Polisteki işlemleri tamamlanan M.F.C. ve A.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklanan M.F.C. ve A.E.K., Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.
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