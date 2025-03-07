Okulda şiddet iddiası | "Çocuğumu yere yatırıp karnını çiğnemiş"

Antalya'da bir öğretmenin, öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 5 Mart günü iddiaya göre 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y. (11) ile top oynadığı 3'üncü sınıf öğrencisi arkadaşı arasında itişme oldu.

Arkadaşının durumu anlattığı sınıf öğretmeni H.E.C., iddiaya göre okulun koridorunda yakaladığı A.Y.'yi yüzünden tutarak yere yatırdı, ardından ayağıyla karnına basarak dövdü.

Okul çıkışı oğlunu almak için geldiğinde A.Y.'nin yüzünde ve kolunda morluklar oluştuğunu gören Yaşar Yılmaz, çocuğun sınıf arkadaşlarından durumu öğrendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

A.Y.'yi alıp, hastaneye götüren anne darp raporu alarak öğretmen H.E.C. hakkında hem polise hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"AYAĞIYLA ÇOCUĞUMUN KARNINI ÇİĞNEMİŞ"

Oğlunun sol kolunda morarma olduğunu, öğretmenin çenesini sıkıp, birkaç da tokat vurduğunu aktaran anne Yaşar Yılmaz (34) "Tutup yere yatırmış. Ayağı ile çocuğumun karnını çiğnemiş. Bastıra bastıra çiğnemiş." diye konuştu.

"KOLUMU SIKTI VE TOKAT ATTI"



A.Y. ise "Koridorda öğretmen beni aldı yere yatırdı, çiğnedi. Kolumu sıktı ve tokat attı. Bütün sınıfın önünde beni tartakladı. Bu yüzden okula gitmek istemiyorum." dedi.

"ÇOCUK ÇOK ŞIMARIKLIK YAPIYORDU"

Darp raporu alıp polise giderek öğretmenden şikayetçi olduklarını belirten anne Yılmaz, şunları söyledi:

"Neden yaptığını sorduğumda, 'Çocuk çok şımarıklık yapıyordu. Çok kavga ediyordu' diye cevap verdi. Tabii ki çocuk şımarıklık yapabilir. Ama öğretmenin yaptığı açık açık şiddet. Böyle bir şey yapılmamalıydı. CİMER'e yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldum. Öğretmen hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını istiyorum."