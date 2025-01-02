Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Samsun’da bir ilkokulun zemin katında yangın çıktı. Elektrik panosu kaynaklı başladığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

’un Canik ilçesinde 3 katlı binasının zemin katında çıkan söndürüldü.

Toptepe İlkokulu binasının zemin katında, elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - 1

Öğretmenlerin yardımıyla öğrenciler binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı söndürüldü.

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