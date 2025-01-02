Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
Samsun’da bir ilkokulun zemin katında yangın çıktı. Elektrik panosu kaynaklı başladığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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Samsun’un Canik ilçesinde 3 katlı okul binasının zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Toptepe İlkokulu binasının zemin katında, elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Öğretmenlerin yardımıyla öğrenciler binadan tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın söndürüldü.
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