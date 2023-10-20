Okulda zincirli akran şiddeti

Adana’da bir çocuk okul arkadaşı tarafından zincirle dövüldü.



Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde bulunan Yeşilbağlar İlkokulu’nda meydana geldi.

7 yaşındaki çocuk, geçtiğimiz pazartesi günü babası Mehmet Ali Buğdaycı’ya okulda arkadaşlarından dayak yediğini söyledi.

Oğlunun arkadaşlarıyla şakalaştığını düşünen baba, oğlunun söylemlerini ciddiye almadı. Ancak geçtiğimiz gün okuldan eve gelen küçük çocuk, bu seferde ağlayarak babasına durumu anlattı ve babası 1 gün sonra okula giderek oğlunu teneffüslerde takip etti.



ŞİDDETİ GÖRÜP MÜDAHALE ETTİ



Oğlu teneffüse çıktığı sırada hem başka sınıfta okuyan kendi yaşıtı hem de 3 ve 4’üncü sınıftan bazı çocukların oğlunu dövdüklerini gören baba duruma müdahale etti.

ÇANTASINDAN ZİNCİR ÇIKTI

Babanın şikayeti üzerine okul yönetimi devreye girdi. Öğlumu döven 7 yaşındaki çocuğun çantasında zincir bulundu. Okul müdürü ve öğretmenler küçük çocuğu döven çocuklar hakkında inceleme başlattı.

"OĞLUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"



Oğlunun yaşadığı travmayı anlatan baba Mehmet Ali Buğdaycı, "Şuan oğlum okula gitmek istemiyor. Velilere buradan sesleniyorum, çocuklarınızı dinleyin ve okuluna gidin. Benim çocuğum birkaç defa söyledi ve oralı olmadım ama dikkate almak gerekiyormuş." dedi.