Okuldaki Atatürk büstünü çaldılar

Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir okulda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bahçede bulunan Atatürk büstünü çaldı.



Güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, çevrede bulunan güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.