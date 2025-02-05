Okuldaki öğle yemeği 43 öğrenciyi hastanelik etti

Hakkari'de 43 öğrenci, öğle yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Okuldaki öğle yemeği 43 öğrenciyi hastanelik etti

Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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